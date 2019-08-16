Иски на 13 млн рублей пожаны к организаторам акции 27 июля в Москве

16.08.19 18:13

© РИА Новости. Илья Питалев

16 августа. Interfax-Russia.ru - ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР" подали иски в связи с не согласованной городскими властями акции в центре Москвы 27 июля, в которых просят возместить им убытки и ущерб на общую сумму около 13 млн рублей.

"В Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП "Мосгортранс" о взыскании убытков. В иске истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный ему простоем - потерей рейсов - в размере 1 218 591,58 руб. Как указывает истец, 27 июля 2019 года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки, простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в пятницу.

"Также в Коптевский суд поступил иск от ГБУ города Москвы "Автомобильные дороги" о возмещении убытков и материального ущерба на общую сумму 11 468 000 рублей. Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки", - добавила Солопова.

"В Тушинский районный суд поступил иск ООО "АНКОР" о возмещении убытков. Как указывает истец, 27 июля 2019 года рядом со зданием на ул. Тверской, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие. С целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности 27 июля с 10 часов до 20 часов. В результате, утверждает истец, ему был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551 847,4 рублей", - рассказала Солопова.

По словам пресс-секретаря Мосгосруда, ответчиками по всем трем искам заявлены Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов, Георгий Албуров.

Даты слушаний по искам будут известны позднее после решения вопроса об их принятии к рассмотрению, уточнила Солопова.

Как сообщалось, накануне акции 27 июля прокуратура Москвы вынесла предупреждение ее организаторам об ответственности за проведение несогласованных мероприятий. Сред тех, кого предупредило надзорное ведомство, было большинство перечисленных ответчиков по указанным искам.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.