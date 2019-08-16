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16.08.19 20:45

Фигуранты дела Арашуковых этапированы в Черкесск

© РИА Новости. Антон Денисов
16 августа. Interfax-Russia.ru - Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков сообщил своим адвокатом об этапировании в Черкесск своего двоюродного брата Руслана и экс-директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алана Кятова, обвиняемых по делу о хищении газа.

"Сегодня Рауф Арашуков на свидании попросил нас, его адвокатов, сделать от его имени заявление о том, что ему стало известно, что фигурантов его дела, обвиняемых в хищении газа, Арашукова Руслана и Кятова Алана этапировали в Черкесск, официально для производства следственных действий, а также собираются этапировать Игоря Травинова (ещё один фигурант дела - ИФ)", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая.

По её словам, Рауф Арашуков считает, что в Черкесске на них может быть оказано давление.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Он был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. В тот же день Басманный суд санкционировал арест Арашукова.

Согласно фабуле уголовного дела, Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний также арестован, ему инкриминируется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает свое дело "политическим заказом" и что его преследование связано с тем, чтобы лишить его полномочий.

Совет Федерации на заседании 22 мая проголосовал за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова из-за непредставления им в срок декларации о доходах за 2018 год.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, включая отца и сына, арестованы больше десяти человек.

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