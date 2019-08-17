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17.08.19 21:00
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек
"По информации Министерства здравоохранения Пермского края по состоянию на 20:20 (по местному времени) один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребёнка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в пять медучреждений региона.
На место аварии прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, отмечается в сообщении.
В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что среди пострадавших и водитель автобуса.
"Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, он сейчас в больнице", - сказал собеседник агентства.
В то же время на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается, что в лечебных учреждениях психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.
В свою очередь на сайте СКР сообщается об организации доследственной проверки по факту ДТП по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, вечером в субботу на улице Новогайвинской городской автобус маршрута N59, водитель которого не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение здания. По предварительным данным, в автобусе находилось около 50 пассажиров.
"В результате водитель получил тяжёлые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 19 человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По данным СКР, трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, они получили травмы небольшой тяжести - ссадины и ушибы.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса.
"По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика", - отмечается в сообщении.
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