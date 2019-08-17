Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

17.08.19 21:00

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 августа. Interfax-Russia.ru - Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

"По информации Министерства здравоохранения Пермского края по состоянию на 20:20 (по местному времени) один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей (9 в состоянии средней степени тяжести, у одного ребёнка тяжелое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжелое состояние)", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в пять медучреждений региона.

На место аварии прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, отмечается в сообщении.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что среди пострадавших и водитель автобуса.

"Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, он сейчас в больнице", - сказал собеседник агентства.

В то же время на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается, что в лечебных учреждениях психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.

В свою очередь на сайте СКР сообщается об организации доследственной проверки по факту ДТП по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, вечером в субботу на улице Новогайвинской городской автобус маршрута N59, водитель которого не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение здания. По предварительным данным, в автобусе находилось около 50 пассажиров.

"В результате водитель получил тяжёлые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, 19 человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным СКР, трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное, они получили травмы небольшой тяжести - ссадины и ушибы.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса.

"По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика", - отмечается в сообщении.