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17.08.19 21:25
Больше 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
"Около 17:40 на автодороге Лопатково-Ефремов на территории Тепло-Огаревского района произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту "Тула-Липецк", и автомобиль "Киа", - сказал Сергейчев.
В результате аварии, погиб водитель легковой машины. В автобусе пострадали 11 человек, в том числе 10-летняя девочка, сообщил он.
Всего в автобусе находилось 18 пассажиров.
Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу.
По данным пресс-служб Главного управления МЧС по Тульской области, авария с участием легковой машины "Киа" и микроавтобуса "Volkswagen" произошла на 50-м км автодороги "Лопатково-Ефремов".
К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативная группа полиции, выясняются все детали и обстоятельства случившегося.
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