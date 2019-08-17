Больше 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

17.08.19 21:25

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области

17 августа. Interfax-Russia.ru - В Тепло-Огаревском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса, один человек погиб и 11 пострадали, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

"Около 17:40 на автодороге Лопатково-Ефремов на территории Тепло-Огаревского района произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту "Тула-Липецк", и автомобиль "Киа", - сказал Сергейчев.

В результате аварии, погиб водитель легковой машины. В автобусе пострадали 11 человек, в том числе 10-летняя девочка, сообщил он.

Всего в автобусе находилось 18 пассажиров.

Предварительно, водитель "Киа" выехал на встречную полосу.

По данным пресс-служб Главного управления МЧС по Тульской области, авария с участием легковой машины "Киа" и микроавтобуса "Volkswagen" произошла на 50-м км автодороги "Лопатково-Ефремов".

К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативная группа полиции, выясняются все детали и обстоятельства случившегося.