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18.08.19 12:58
Автобус с туристами из КНР врезался в столб в Москве, пострадали около 30 человек
"На пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов автобус въехал в мачту городского освещения. На место прибыли сотрудники "скорой помощи", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что "на шоссе Энтузиастов у дома 60 туристический автобус врезался в мачту городского освещения. Граждане КНР".
Всего в автобусе было 32 человека.
По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса. "Рассматриваются различные версии, в том числе о том, что водителю могла стать плохо за рулем", - сказал он.
Другой источник сообщил, что за медпомощью обращались 29 человек. "У всех пострадавших ушибы и ссадины, никто не был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.
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