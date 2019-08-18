Автобус с туристами из КНР врезался в столб в Москве, пострадали около 30 человек

18.08.19 12:58

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

18 августа. Interfax-Russia.ru - Туристический автобус врезался в мачту городского освещения на востоке Москвы.

"На пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов автобус въехал в мачту городского освещения. На место прибыли сотрудники "скорой помощи", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Между тем информированный источник уточнил "Интерфаксу", что "на шоссе Энтузиастов у дома 60 туристический автобус врезался в мачту городского освещения. Граждане КНР".

Всего в автобусе было 32 человека.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса. "Рассматриваются различные версии, в том числе о том, что водителю могла стать плохо за рулем", - сказал он.

Другой источник сообщил, что за медпомощью обращались 29 человек. "У всех пострадавших ушибы и ссадины, никто не был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.