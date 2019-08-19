Более 50 военнослужащих Тихоокеанского флота покорили вулкан на Камчатке

19.08.19 09:04

© РИА Новости. Александр Пирагис

19 августа. Interfax-Russia.ru - Более 50 военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили восхождение на действующий Авачинский вулкан на Камчатке, сообщает пресс-служба ТОФ.

В покорении исполина приняли участие бойцы соединения береговых ракетчиков Войск и сил на Северо-востоке России в рамках краевого праздника - Дня вулкана.

"Вначале береговые ракетчики на автомобилях преодолели около 30 километров до подножия Авачинского вулкана, а затем поднялись на высоту 2 тыс. 741 метр над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Восхождение существенно облегчил рельеф горы - большая часть подъема пологая, только у самого конуса на вершине начинается сложный крутой участок.

"Для восхождения, подготовка к которому велась около месяца, была отобрана группа из 50 военнослужащих, которые имеют не только хорошую физическую подготовку, но и не являются новичками в горах. С ребятами, представлявшими различные регионы России, на подготовительном этапе работали опытные психологи и инструкторы, проводились практические тренировки", - отмечает пресс-служба флота.

Безопасность похода, который занял около 7 часов, обеспечивали инструкторы по горной подготовке из соединения морской пехоты, разработавшие оптимальный маршрут для движения группы, а также военный фельдшер.

На вершине Авачинской сопки военнослужащие ТОФ установили Государственный флаг РФ и Андреевский Военно-морской флаг.

В свою очередь, пресс-служба правительства Камчатского края сообщает, что в субботу в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Официальный праздник Камчатского края День вулкана прошел на полуострове 16-18 августа.

Авачинский вулкан расположен в 30 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 тыс. 741 м. Авачинский является одним из наиболее активных в группе "домашних", как их называют местные жители, вулканов. Он крайне популярен у туристов.