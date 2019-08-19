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Работы по нацпроекту безопасных автодорог к концу полугодия исполнены на 12% из-за долгих переговоров с регионами - Счетпалата

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
19 августа. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ отмечает низкие темпы работ в рамках нацпроекта безопасных автодорог в РФ из-за затягивания Росавтодором переговоров с регионами, следует из отчета ведомства по итогам исполнения бюджета за I полугодие.

"С нарушением сроков, установленных пунктом 6 постановления правительства РФ от 25 декабря 2018 г. № 1664 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Росавтодором в мае-июне 2019 года заключены соглашения с 15 субъектами РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сумму 5 млрд руб.", - отмечается в отчете.

В документе подчеркивается, что соглашения должны были быть заключены до конца апреля, то есть, не позднее 20 рабочих дней со дня принятия распоряжения правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 584-р "Об утверждении распределения нераспределенного резерва межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году бюджетам субъектов РФ".

"На низком уровне исполнены расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в рамках нацпроекта "Безопасные дороги" (12,2%) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (23,8%)", - подчеркивает Счетная палата.

Как следует из ее отчета, исполнение расходов по национальному проекту безопасных автодорог в I полугодии составило 15,82 млрд рублей. При этом не осуществлялись расходы по федеральным проектам КПМИ "Европа - Западный Китай", "Транспортно-логистические центры" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение".

Как сообщал ранее официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера Максима Акимова, в начале августа низкие темпы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Крыму, Ненецком автономном округе (НАО), Приморском крае и Еврейской автономной области отмечал министр транспорта Евгений Дитрих. В частности, глава Минтранса имел в виду реализацию федерального проекта "Дорожная сеть" в I полугодии 2019 года.

"Самый низкий процент завершенных торгов по-прежнему у республики Крым - 50%, в Ненецком округе - 66,6%, у Приморского края - 70%, в Еврейской автономной области - 77,7%. Эти регионы вызывают у Минтранса России наибольшие опасения по выполнению мероприятия национального проекта в 2019 году", - отметил представитель Акимова.

Единственным регионом, полностью завершившим мероприятия в рамках нацпроекта, стала Белгородская область. Высокий процент выполнения работ также у Хабаровского края (73,34%). Вице-премьер Акимов поручил Минтрансу проработать вопрос поощрения передовых регионов дополнительным финансированием в рамках национального проекта в случае возникновения соответствующих резервов.

Всего, по данным Минтранса, контракты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключены по 6 256 дорожным объектам - это 97,25% от общего количества объектов, запланированного к выполнению в 2019 году. Площадь выполненных дорожных работ по всем субъектам-участникам нацпроекта по данным на 31 июля составила 42,4 млн кв. м, это 29,71% от общего объема, или 6 тыс. км уже отремонтированных региональных и местных дорог.

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