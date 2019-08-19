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19.08.19 09:24
Детский лагерь закрыли в Хабаровском крае из-за угрозы подтопления
"158 подростков в возрасте 12-17 лет эвакуированы из лагеря в связи с угрозой подтопления дороги", - говорится в сообщении.
В минувшие выходные из-за сильных осадков река Кия в районе Переяславки превысила неблагоприятную отметку 2,2 м.
"Было принято решение об эвакуации детей. На данный момент отдыхающих в лагере нет. 35 подростков из числа коренных малочисленных народов перевезены в лагерь "Созвездие". Еще 14, из которых 12 - воспитанники детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска - сейчас в Хабаровске в Центре туризма, краеведения и спорта ждут, когда их заберут. Остальные отправлены по домам", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, родители смогут вернуть деньги за остаток смены.
Как сообщалось ранее, существенно осложнил гидрологическую обстановку в крае тайфун "Кроса", который действовал в регионе с 14 августа. В общей сложности в регионе подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Водой залито более 1,8 тыс. дач, а также 35 проездов как между населенными пунктами, так и внутри поселений.
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