Российские военные начали очередные учения в Крыму

19.08.19 09:34

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 августа. Interfax-Russia.ru - Командно-штабная тренировка по управлению силами началась на Черноморском флоте (ЧФ), сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В понедельник в соответствии с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте началась совместная командно-штабная тренировка, в ходе которой отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове", - сказал Рулев.

Он отметил, что к тренировке привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части Морской авиации ЧФ.