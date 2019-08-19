Убившему семью ульяновскому подростку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

19.08.19 09:39

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Ульяновские следователи в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве в селе Патрикеево проведут посмертную психиатрическую экспертизу подростка, который убил родственников.

"Следствие намерено провести посмертную психиатрическую экспертизу подростку, который убил свою семью", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник.

Как сообщалось со ссылкой на СКР, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека.

Как выяснилось, подросток убил своих мать, бабушку, дедушку и сводных брата и сестру, после чего покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что "решил уйти из жизни и, чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой".

По предварительной информации СУ СКР по Ульяновской области, орудием убийства стал топор.

Возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

В прокуратуре региона сообщали, что подросток не состоял на психиатрическом учете, был отличником в школе и участвовал в олимпиадах.

Власти Ульяновской области собираются оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в селе Патрикеево семьи.