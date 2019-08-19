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19.08.19 09:42
В Петербурге расскажут 145-летнюю историю тельняшки
Как сообщает пресс-служба ЦВММ, выставка "Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки" приурочена к 145-летию этого элемента морской формы. Посетителям покажут материалы об истории тельняшки в России, в том числе фотографии, по которым можно проследить "путь" знаменитой рубахи в полоску во флоте.
19 августа 1874 года (по старому стилю) великий князь и генерал-адмирал Константин Николаевич подписал приказ, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса российского флота.
В течение следующих двадцати лет рубахи для флота небольшими партиями закупались во Франции, где они давно были в комплекте обмундирования нижних чинов флота. В конце века тельняшки стали изготавливать в России по специальному заказу Морского министерства.
Рубахи в каждом подразделении флота отличались - материалом, цветом и шириной полосок. С 1912 года тельняшки стали изготавливать из хлопка, а белая и синяя полосы приобрели одинаковую ширину - четверть вершка (11 мм). В таком виде этот элемент одежды производят по сей день.
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