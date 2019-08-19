Башкирия планирует выделить до 2025г на проект "Чистая вода" 4,5 млрд руб

19.08.19 09:44

© РИА Новости. Владимир Вяткин

19 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии намерены в 2019-2024 годах направить на реализацию регионального проекта "Чистая вода" 4,49 млрд рублей, сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на оперативном совещании правительства республики в понедельник.

"В рамках проекта "Чистая вода" запланировано в 2024 году довести долю населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, в целом по республике до 92,5%, а по городскому населению - до 99,5%. На указанные цели запланировано 4,49 млрд рублей, из них федеральные средства - 4,169 млрд рублей", - сказал Беляев.

В настоящее время доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 87,6%.

Ожидается, что на финансовое обеспечение проекта в 2019 году составит 137,92 млн рублей, уровень софинансирования из регионального бюджета - 2%. Планируется, что в этом году начнется строительство системы очистки питьевой воды в г.Давлеканово, водозаборные сооружения, объектов водоподготовки и водоотвода для сел Уфимского района.

В рамках реализации проекта планируется реконструировать и построить ряд объектов питьевого водоснабжения.

По словам Беляева, в текущем году (в рамках республиканской адресной инвестиционной программы) объем финансирования развития сетей водоснабжения увеличен по сравнению с предыдущим годов более чем в 3 раза - до 523 млн рублей. Средства направлены на строительство для муниципалитетов 12 водозаборов, проектирование еще 10.

В настоящее время система централизованного водоснабжения включает 2,229 тыс. источников водоснабжения, 102 организации, предоставляющих соответствующие услуги, 15,578 км водопроводных сетей. Средний износ водосетей составляет 69%.