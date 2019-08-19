В рамках комиссии: свалки около Жуковского проверят после ЧП с A321
  
Помощь или бойкот: Россия грозит запретом экспорта леса в Китай
   
Вслед за ДРСМД: США задумались о прекращении договора СНВ после взрыва под Архангельском
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
19.08.19 09:57

МЭР выступило за строительство трассы Москва-Владимир с частичным ремонтом М-7

© РИА Новости. Владимир Песня
19 августа. Interfax-Russia.ru - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает целесообразным строить платную автодорогу из Москвы в Казань только на участке до Владимира и при этом частично реконструировать трассу М-7 "Волга", сообщают "Ведомости".

По информации издания, вместо новой дороги до Казани Минэкономразвития предлагает строить ее до Владимира, а далее - точечно реконструировать автодорогу М-7 "Волга" (Москва - Уфа), расширив ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроив объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Это позволит вдвое сократить расходы на проект - до 279 млрд руб., из которых 121 млрд приходится на новую дорогу, говорят несколько собеседников издания. Это подтверждает и Орешкин, который отмечает, что предложения Минэкономразвития позволят "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс".

В то же время, как ранее сообщали источники "Интерфакса", оценка, проведенная AECOM, предусматривала еще более скромные расходы - 120 млрд руб. на реконструкцию М-7 до категории 1Б (трасса скоростная и минимум четырехполосная, нет одноуровневых пересечений с дорогами и пешеходными переходами). Представитель Минфина подтвердил "Ведомостям", что оценка актуальна.

Однако Минэкономразвития и Минтранс оценивают реконструкцию М-7 в 400 млрд руб. и 449 млрд руб. соответственно, отмечая ряд сложностей в реализации проекта и дальнейшем использовании дороги.

Минтранс и "Автодор" настаивают на строительстве новой дороги до Казани. По поручению премьера Дмитрия Медведева Минстрой также анализировал проект и выступил за строительство новой трассы.

"Ведомости" отмечают, что основной вопрос в дискуссии Минтранса и Минэкономразвития состоит в том, какой из проектов обеспечит снижение смертности на дорогах. По мнению Орешкина, которое приводит издание, предлагаемый Минтрансом проект строительства новой дороги не решит проблему аварийности М-7 там, где сейчас всего две полосы и нет полосы для обгона, "так как из Казани в Нижний Новгород люди поедут по существующей трассе, не захотят делать крюк". М-7 крайне перегружена на участке от Москвы до Владимира, считает Орешкин, и людей, которые захотят быстро выехать из Москвы, заплатив за проезд, будет много. "На участке от Владимира до Нижнего Новгорода уже хорошая четырехполосная дорога, а на участке от Нижнего Новгорода до Казани дорога проблемная: местами всего две полосы, отсутствие полосы для обгона создает высокую аварийность, а строительство новой трассы проблему не решит. Новая трасса должна быть трассой не только до Казани, а от Москвы до Екатеринбурга" - приводит газета мнение Орешкина.

Как сообщалось, ранее Орешкин высказывался в поддержку строительства новой платной трассы Москва - Казань. "Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой (М-7), и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - говорил он журналистам.

В начале июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщал журналистам, что вице-премьер РФ Максим Акимов разрешил "Автодору" начать мероприятия по подготовке документов по планировке территории под строительство новой автомобильной дороги Москва - Казань. Госкомпания объявила конкурсы на 1,58 млрд руб. на планировку территорий для новой дороги в конце июля.

Первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов ранее отмечал, что строительство новой дороги обеспечено 260 млрд рублей частных инвестиций, в то время как реконструкция М-7 будет стоить столько же или дороже, содержать ее придется за счет бюджета и плотность дорог на этой территории в результате не увеличится.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.08.19 14:14
Шесть тысяч человек пробежали полумарафон "Лужники"
.
  19.08.19 12:48
Госдума вернётся к вопросу о "фейках" в топе "Яндекса" в октябре
.
  19.08.19 11:18
Жара до 30 градусов ждет москвичей в среду
.
  19.08.19 10:58
Суд вернул в полицию дело девушки, которую ударили в живот на акции в Москве
.
  19.08.19 10:06
В строительство жилья в Новой Москве вложат почти 3 трлн рублей к 2035 году
.
  19.08.19 09:06
МЭР против идеи ужесточения для банков системы отчислений повышенных взносов в ССВ
.
  18.08.19 12:58
Автобус с туристами из КНР врезался в столб в Москве, пострадали около 30 человек
.
  16.08.19 18:13
Иски на 13 млн рублей поданы к организаторам акции 27 июля в Москве
.
  16.08.19 17:07
Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  16.08.19 16:24
Навигация на "Канале имени Москвы" возобновилась после январской аварии над Тушинским тоннелем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket