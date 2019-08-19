МЭР выступило за строительство трассы Москва-Владимир с частичным ремонтом М-7

19.08.19 09:57

© РИА Новости. Владимир Песня

19 августа. Interfax-Russia.ru - Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает целесообразным строить платную автодорогу из Москвы в Казань только на участке до Владимира и при этом частично реконструировать трассу М-7 "Волга", сообщают "Ведомости".

По информации издания, вместо новой дороги до Казани Минэкономразвития предлагает строить ее до Владимира, а далее - точечно реконструировать автодорогу М-7 "Волга" (Москва - Уфа), расширив ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроив объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Это позволит вдвое сократить расходы на проект - до 279 млрд руб., из которых 121 млрд приходится на новую дорогу, говорят несколько собеседников издания. Это подтверждает и Орешкин, который отмечает, что предложения Минэкономразвития позволят "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс".

В то же время, как ранее сообщали источники "Интерфакса", оценка, проведенная AECOM, предусматривала еще более скромные расходы - 120 млрд руб. на реконструкцию М-7 до категории 1Б (трасса скоростная и минимум четырехполосная, нет одноуровневых пересечений с дорогами и пешеходными переходами). Представитель Минфина подтвердил "Ведомостям", что оценка актуальна.

Однако Минэкономразвития и Минтранс оценивают реконструкцию М-7 в 400 млрд руб. и 449 млрд руб. соответственно, отмечая ряд сложностей в реализации проекта и дальнейшем использовании дороги.

Минтранс и "Автодор" настаивают на строительстве новой дороги до Казани. По поручению премьера Дмитрия Медведева Минстрой также анализировал проект и выступил за строительство новой трассы.

"Ведомости" отмечают, что основной вопрос в дискуссии Минтранса и Минэкономразвития состоит в том, какой из проектов обеспечит снижение смертности на дорогах. По мнению Орешкина, которое приводит издание, предлагаемый Минтрансом проект строительства новой дороги не решит проблему аварийности М-7 там, где сейчас всего две полосы и нет полосы для обгона, "так как из Казани в Нижний Новгород люди поедут по существующей трассе, не захотят делать крюк". М-7 крайне перегружена на участке от Москвы до Владимира, считает Орешкин, и людей, которые захотят быстро выехать из Москвы, заплатив за проезд, будет много. "На участке от Владимира до Нижнего Новгорода уже хорошая четырехполосная дорога, а на участке от Нижнего Новгорода до Казани дорога проблемная: местами всего две полосы, отсутствие полосы для обгона создает высокую аварийность, а строительство новой трассы проблему не решит. Новая трасса должна быть трассой не только до Казани, а от Москвы до Екатеринбурга" - приводит газета мнение Орешкина.

Как сообщалось, ранее Орешкин высказывался в поддержку строительства новой платной трассы Москва - Казань. "Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой (М-7), и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - говорил он журналистам.

В начале июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщал журналистам, что вице-премьер РФ Максим Акимов разрешил "Автодору" начать мероприятия по подготовке документов по планировке территории под строительство новой автомобильной дороги Москва - Казань. Госкомпания объявила конкурсы на 1,58 млрд руб. на планировку территорий для новой дороги в конце июля.

Первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов ранее отмечал, что строительство новой дороги обеспечено 260 млрд рублей частных инвестиций, в то время как реконструкция М-7 будет стоить столько же или дороже, содержать ее придется за счет бюджета и плотность дорог на этой территории в результате не увеличится.