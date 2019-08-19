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19.08.19 10:06

В строительство жилья в Новой Москве вложат почти 3 трлн рублей к 2035 году

© РИА Новости. Виталий Тимкив
19 августа. Interfax-Russia.ru - К 2035 году в градостроительное развитие новых территорий столицы будет вложено около 7 трлн рублей, в том числе около 2,8 трлн рублей в жилье, сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в понедельник.

"К 2035 году в градостроительное развитие новых территорий столицы будет вложено около 7 трлн рублей. По нашим оценкам, около 2,8 трлн. рублей составят инвестиции в строительство жилой недвижимости, а остальные средства - в инфраструктурные проекты, в том числе 1 трлн рублей в транспортную инфраструктуру и 622 млрд рублей в инженерную", - рассказал Жидкин.

Он отметил, что с момента присоединения новых округов к столице к настоящему времени в их градостроительное развитие уже вложено около 1,3 трлн рублей. "Причем большая часть средств была вложена частными инвесторами, а из бюджета - только 350 млрд рублей", - подчеркнул Жидкин.

Ранее глава департамента сообщал, что на территории "новой" Москвы правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) предусмотрено строительство 55,6 млн кв.м жилья.

Он напомнил, что согласно утвержденному генеральному плану развития Новой Москвы к 2035 году численность населения новых округов увеличится до 1,5 млн человек, при этом количество рабочих мест должно вырасти до 1 млн. "Общий фонд недвижимости "новой" Москвы к этому времени с учетом существующих и строящихся объектов составит около 127 млн кв.м", - добавил Жидкин.

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