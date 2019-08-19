Мастера народных промыслов собрались на фестивале под Тулой

19.08.19 10:10

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 августа. Interfax-Russia.ru - Исторический фестиваль народной культуры "Дедославль-2019" прошел в субботу в селе Дедилово Киреевского района Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В течение всего дня работали мастера декоративно-прикладного искусства: гончары, ткачи, живописцы, кукольники, мастера по лозоплетению, бисероплетению, лоскутному шитью, резьбе по дереву.

Также все желающие могли приобрести продукты агропромышленного комплекса Киреевского и других районов Тульской области, попробовать чай из самовара на дровах с луговыми травами, посетить музей старины под открытым небом.

На главной сцене фестиваля зрители увидели выступление лучших вокальных и хореографических коллективов региона.

Село Дедилово - одно из древнейших поселений Тульского края, место с богатой многовековой историей: в прошлом - местонахождение древнего города вятичей Дедославля, первое упоминание о котором встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.

Как сообщалось, село Дедилово (Дедославль) войдет в новый турмаршрут "Большая засечная черта" по малым городам Тульской области. Маршрут планируется открыть к 500-летию празднования Тульского кремля, который будет отмечаться в 2020 году.