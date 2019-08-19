Тульская область к 2021г выделит 800 млн руб на расселение аварийного жилья

19.08.19 10:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 августа. Interfax-Russia.ru - Переселение граждан из аварийного жилья в 2019-2020 годах будет проведено в восьми муниципальных образованиях Тульской области, будет переселено 900 человек, сообщила пресс-служба облправительства.

"Министерство строительства Тульской области заключило договор и соглашение с Фондом ЖКХ о финансовой поддержке на реализацию региональной программы по переселению граждан этапа 2019-2020 гг. Общий объем финансирования этапа - более 693 млн рублей. В первом этапе программы участвуют 8 муниципалитетов: города Алексин, Донской, Новомосковск, Тула, Веневский, Заокский, Кимовский, Узловский районы. Будут переселены 900 человек", - говорится в сообщении.

Также в рамках пересмотра бюджета глава региона Алексей Дюмин поручил направить на переселение граждан из аварийного жилья еще более 100 млн рублей. Эти средства пойдут на расселение домов, нуждающихся в скорейшем расселении, отмечается в пресс-релизе.

По данным облправительства, до 1 сентября 2025 года планируется расселить 315 аварийных домов общей площадью 107,7 тыс. кв. м. Новое жилье получат более 5 тыс. человек. В программу вошли 13 муниципалитетов: города Алексин, Донской, Новомосковск, Тула, Богородицкий, Веневский, Заокский, Кимовский, Киреевский, Суворовский, Узловский, Щекинский, Ясногорский районы.

Ранее сообщалось, что в рамках региональной программы, действовавшей в 2013-2017 годах, расселено 469,4 тыс. кв. м аварийного фонда и переселено порядка 17 тыс. человек. Всего введено в эксплуатацию 169 многоквартирных домов в 12 районах области. Объем финансирования программы из федерального и регионального бюджетов составил 11 млрд рублей.

В 2018 году в региональной программе переселения граждан из аварийного жилья приняли участие четыре муниципалитета области: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Общий объем финансирования c учетом средств местных бюджетов составил более 507 млн рублей. Всего приобретено 267 квартир общей площадью 12,5 тыс. кв. метров.