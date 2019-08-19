Комплекс по выращиванию шампиньонов за 2,4 млрд руб. построят под Уфой

19.08.19 10:40

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Мастер Шамп" (Башкирия) планирует создать в башкирском Благовещенске комплекс по выращиванию шампиньонов полного цикла.

Согласно сообщению на сайте главы Башкирии, стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд рублей. Комплекс будет включать грибную ферму мощностью до 10 тыс. тонн грибов в год, а также компостный завод по изготовлению субстрата для выращивания культивируемых грибов.

"Так как аналогичные производства сосредоточены преимущественно в западных регионах страны, размещение в Благовещенске вкупе с преференциями ТОСЭР (статус территории опережающего социально-экономического развития получен в феврале - ИФ) дает нам серьезные экономические преимущества, в частности, хорошие рынки сбыта в Екатеринбурге, Челябинске, Омске", - приводятся в сообщении слова представителя компании Айрата Гибадуллина.

В сообщении отмечается, что проект фермы был презентован в Фонде развития моногородов, получил предварительное одобрение на получение льготного займа.