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19.08.19 10:40
Комплекс по выращиванию шампиньонов за 2,4 млрд руб. построят под Уфой
Согласно сообщению на сайте главы Башкирии, стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд рублей. Комплекс будет включать грибную ферму мощностью до 10 тыс. тонн грибов в год, а также компостный завод по изготовлению субстрата для выращивания культивируемых грибов.
"Так как аналогичные производства сосредоточены преимущественно в западных регионах страны, размещение в Благовещенске вкупе с преференциями ТОСЭР (статус территории опережающего социально-экономического развития получен в феврале - ИФ) дает нам серьезные экономические преимущества, в частности, хорошие рынки сбыта в Екатеринбурге, Челябинске, Омске", - приводятся в сообщении слова представителя компании Айрата Гибадуллина.
В сообщении отмечается, что проект фермы был презентован в Фонде развития моногородов, получил предварительное одобрение на получение льготного займа.
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