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19.08.19 10:45
Федеральные власти рекомендуют школам ограничить использование "мобильников"
"В представленном документе, органам управления образованием субъектов РФ, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям, с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса, рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минпросвещения России в понедельник.
Ведомства на основании опроса родителей, учителей и школьников предлагают ввести в школе правило, согласно которому все телефоны - в том числе учителей и посещающих школу родителей - должны быть только в беззвучном режиме, а во время уроков использоваться не должны.
Кроме того, авторы рекомендаций предлагают школам рассмотреть вопрос о том, чтобы школьники сдавали телефоны на хранение на время уроков.
"При необходимости и возможности, школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации", - говорится в сообщении.
При этом ограничения не должны касаться детей, которым использование устройств нужно по состоянию здоровья - например, при сахарном диабете, когда необходимо отслеживать сахар в крови.
"В течение года Роспотребнадзором будет проведен мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования - выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса", - добавили в Минпросвещения.
Ранее против использования мобильных телефонов в школах высказывалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее поручению была создана рабочая группа с участием Роспотребнадзора, Минпросвещения и Рособрнадзора, которая должна была рассмотреть все "за" и "против" и выработать рекомендации.
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