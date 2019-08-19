Федеральные власти рекомендуют школам ограничить использование "мобильников"

19.08.19 10:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 августа. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа с участием сразу трех ведомств - Роспотребнадзора, Рособрнадзора и министерства просвещения России - разослала в регионы РФ рекомендации относительно использования в стенах школ мобильных телефонов и других гаджетов.

"В представленном документе, органам управления образованием субъектов РФ, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям, с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса, рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минпросвещения России в понедельник.

Ведомства на основании опроса родителей, учителей и школьников предлагают ввести в школе правило, согласно которому все телефоны - в том числе учителей и посещающих школу родителей - должны быть только в беззвучном режиме, а во время уроков использоваться не должны.

Кроме того, авторы рекомендаций предлагают школам рассмотреть вопрос о том, чтобы школьники сдавали телефоны на хранение на время уроков.

"При необходимости и возможности, школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации", - говорится в сообщении.

При этом ограничения не должны касаться детей, которым использование устройств нужно по состоянию здоровья - например, при сахарном диабете, когда необходимо отслеживать сахар в крови.

"В течение года Роспотребнадзором будет проведен мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования - выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса", - добавили в Минпросвещения.

Ранее против использования мобильных телефонов в школах высказывалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее поручению была создана рабочая группа с участием Роспотребнадзора, Минпросвещения и Рособрнадзора, которая должна была рассмотреть все "за" и "против" и выработать рекомендации.