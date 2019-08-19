Более двух тысяч человек присоединись к акции "Мангал-марафон" в Подмосковье

19.08.19 10:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 августа. Interfax-Russia.ru - Экологическая акция прошла в парках и зонах отдыха более чем в 15 муниципалитетах Московской области, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"Мангал-марафон" проводился в целях разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор мусора в местах организации массового отдыха граждан. В акции приняли участие более 2 тыс. любителей отдыха на природе и шашлыков", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что акция прошла в подмосковных парках, где оборудованы мангальные зоны, а также в лесопарковых зонах.

"Акция прошла впервые в истории Подмосковья, мы назвали ее - "Мангал-марафон", так как в основе мероприятия был состязательный принцип между муниципалитетами, точнее, кто из них предложил самый оригинальный рецепт шашлыков и привлек к раздельному сбору в общественных местах", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Евгения Хромушина.

Министр отметил, что среди участников акции явные победители не были выявлены.

"Победителей марафона явных мы не выявили, очень хорошо подготовились Химки, поэтому мы учли всех кто участвовал", - уточнил Хромушин.