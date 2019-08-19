|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.08.19 10:53
Более двух тысяч человек присоединись к акции "Мангал-марафон" в Подмосковье
"Мангал-марафон" проводился в целях разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор мусора в местах организации массового отдыха граждан. В акции приняли участие более 2 тыс. любителей отдыха на природе и шашлыков", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что акция прошла в подмосковных парках, где оборудованы мангальные зоны, а также в лесопарковых зонах.
"Акция прошла впервые в истории Подмосковья, мы назвали ее - "Мангал-марафон", так как в основе мероприятия был состязательный принцип между муниципалитетами, точнее, кто из них предложил самый оригинальный рецепт шашлыков и привлек к раздельному сбору в общественных местах", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Евгения Хромушина.
Министр отметил, что среди участников акции явные победители не были выявлены.
"Победителей марафона явных мы не выявили, очень хорошо подготовились Химки, поэтому мы учли всех кто участвовал", - уточнил Хромушин.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket