Суд вернул в полицию дело девушки, которую ударили в живот на акции в Москве

19.08.19 10:58

© РИА Новости. Владимир Федоренко

19 августа. Interfax-Russia.ru - Таганский суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении участницы акции оппозиции 10 августа Дарьи Сосновской, которую при задержании сотрудники полиции ударили в живот и по голове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Определением суда материалы по административному делу в отношении Сосновской возвращены в ОМВД по району Таганский города Москвы из-за недостатков, допущенных при его составлении", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат девушки - Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права", пояснила журналистам, что по каким конкретно основаниям суд направил дело обратно в полицию - пока неизвестно.

Рассмотрение материалов было назначено в Таганском суде на понедельник в 10:00. Как передел корреспондент "Интерфакса", сама Сосновская в суд не пришла. По словам Молокановой, девушка "пока плохо себя чувствует".

Как сообщалось, в отношении Сосновской был составлен административный протокол о нарушении участником публичного мероприятия правил его проведения (ч. 5 ст. 20.5 КоАП РФ). Свою вину девушка отрицает, однако, если суд установит ее, ей грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Состоявшийся 10 августа в Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы в депутаты Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

По окончании митинга часть протестующих отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие и в ходе которой Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была широко растиражирована в СМИ и социальных сетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным стеклянным забралом бьет Сосновскую в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, в котором указывает на наличие в действиях ударившего ее сотрудника полиции признаков превышения должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств (п "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Девушка утверждает, что, кроме удара в живот, полицейские нанесли ей удар по голове, когда пытались посадить в автозак.

В поликлинике, куда Сосновская обратилась 11 августа, ей был поставлен диагноз "ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа".

В пресс-службе главка МВД по Москве заявили о проведении служебной проверки по данному инциденту.