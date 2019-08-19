Росэнергоатом ищет изготовителя оборудования для Белоярской АЭС за 4 млрд рублей

19.08.19 11:08

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 августа. Interfax-Russia.ru - АО "Концерн Росэнергоатом" объявило открытый конкурс для выбора подрядчика, который изготовит и поставит модули испарителя парогенератора на Белоярскую АЭС, сообщается на сайте госзакупок

Начальная (максимальная) цена договора - 3 млрд 931,497 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется изготовить для энергоблока N3 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС 21 модуль испарителя парогенератора ПГН-200м. Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. Срок его службы - не менее 45 лет.

Поставки оборудования будут вестись несколькими партиями, последняя из которых должна поступить на АЭС не позднее 15 ноября 2023 года.

Заявки на участие в закупке принимаются до 16 сентября, итоги аукциона станут известны до 14 октября.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).