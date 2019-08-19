|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.08.19 11:08
Росэнергоатом ищет изготовителя оборудования для Белоярской АЭС за 4 млрд рублей
Начальная (максимальная) цена договора - 3 млрд 931,497 млн рублей.
Согласно техзаданию, подрядчик обязуется изготовить для энергоблока N3 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС 21 модуль испарителя парогенератора ПГН-200м. Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. Срок его службы - не менее 45 лет.
Поставки оборудования будут вестись несколькими партиями, последняя из которых должна поступить на АЭС не позднее 15 ноября 2023 года.
Заявки на участие в закупке принимаются до 16 сентября, итоги аукциона станут известны до 14 октября.
Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket