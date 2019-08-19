Крым планирует сохранить в 2019 г. объем сбора винограда на уровне 2018 г

19.08.19 11:09

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

19 августа. Interfax-Russia.ru - Аграрии Крыма начали сбор винограда, планируют собрать в 2019 году порядка 80 тыс. тонн, что соответствует показателям прошлого года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Всего в 2019 году крымские сельхозтоваропроизводители планируют собрать порядка 80 тыс.тонн винограда со средней урожайностью 55 центнеров с гектара, что соответствует показателям прошлого года", - цитирует главу Минсельхоза Крыма Андрея Рюмшина пресс-служба ведомства.

По данным министерства, общая площадь виноградников в Крыму составила в 2018 году почти 19 тыс. га, из них в стадии плодоношения - около 16 тыс. га.