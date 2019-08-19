Жара до 30 градусов ждет москвичей в среду

19.08.19 11:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 августа. Interfax-Russia.ru - Короткий период по-настоящему жаркой погоды ожидает жителей Московского региона: уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Неделя совершенно комфортная, температура в центре европейской территории России на 4-5 градусов выше нормы. Очень теплая погода, о чем и говорит приближение к 30-градусной отметке", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

Ближайшей ночью в Москве около +15, днем во вторник +26...28 градусов. Следующей ночью +16...18, а днем в среду ожидается жара +27...29 градусов. Дожди возможны, но лишь небольшие и кратковременные. Долгожданное тепло в Москве связано с "отрогом" высокого давления, который обеспечивает приток теплых воздушных масс: по словам метеоролога, подобная ситуация называлась бы классическим "бабьим летом", если бы такое произошло в сентябре.

Жаркая погода задержится в столичном регионе ненадолго, хотя выходные будут погожими.

В четверг еще по-июльски тепло - до +24...26 градусов. Однако в пятницу воздушные массы изменят направление, и днем будет уже прохладнее: +18...23.

В выходные показатели термометров еще на градус снизятся - до диапазона +17...22. Однако, как подчеркнул Вильфанд, погода будет хорошей: переменная облачность, будет выглядывать солнце, а небольшие дожди пройдут лишь местами.

"Давление высокое, переменная облачность. Конечно, температура понизится на 6-7 градусов, но расстраиваться нечего", - сказал собеседник агентства.