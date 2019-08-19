Девять человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой в Саратове

19.08.19 11:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 августа. Interfax-Russia.ru- В дорожной аварии с участием пассажирского автобуса пострадало девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

"По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось девять пассажиров автобуса. Госпитализировано четверо. Тяжелых среди них нет",- сказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-служба УВД города сообщает, что ДТП произошло около 11:00 по местному времени на перекрестке улиц Московская и Горького. Столкнулись автобус маршрута №11 и легковой автомобиль.

Обстоятельства ДТП выясняются.