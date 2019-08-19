|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.08.19 11:37
Число отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновске выросло до 11 человек
"В воскресенье поступили еще двое пациентов с кровотечениями различной локализации, еще у одной женщины лабораторные изменения анализов, без кровотечений. Также поступили еще двое детей, по предварительной информации, они употребляли подсолнечное масло после термической обработки, у них нет сильных проявлений (отравления - ИФ), у них также лабораторные изменения в организме", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что четверо взрослых и двое детей находятся в больницах с отравлением, предположительно, домашним подсолнечным маслом.
Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 11 - семеро взрослых и четверо детей.
Ситуацию с отравлением обсуждали на аппаратном совещании с губернатором, сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук в своем аккаунте в Твиттере.
"Ситуация находится на контроле. Прошу не приобретать масло, которое производится без этикеток. Масло, которое реализуется на ярмарках, сертифицировано. У нас вопросы к главе поселения Тереньгульского района, который не знал, что там производят масло", - процитировал Гончарук слова министра агрокомплекса региона Михаила Семенкина на совещании.
Как сообщалось, с начала августа в больницы Ульяновской области с отравлением неизвестным веществом поступили восемь человек. Основным симптомом у пациентов являлись кровотечения различной локализации.
3 августа одна женщина умерла, еще один мужчина скончался 16 августа.
По данным на 17 августа, в больницах оставались шесть человек, среди которых двое детей, эвакуация в федеральный центр им не требуется.
На настоящий момент известно, что все пациенты употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же изготовителя.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко сообщал журналистам, что лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей.
Кумарин - это органическое химическое соединение, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови.
По информации прокуратуры Ульяновской области, остатки масла, распространенные на территории региона, изъяты, по ним назначен ряд экспертиз. При этом устанавливается точное количество произведенной кустарной продукции.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket