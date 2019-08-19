Число отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновске выросло до 11 человек

19.08.19 11:37

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

19 августа. Interfax-Russia.ru - В больницы Ульяновской области поступили еще трое взрослых и двое детей с отравлением, предположительно, самодельным подсолнечным маслом, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"В воскресенье поступили еще двое пациентов с кровотечениями различной локализации, еще у одной женщины лабораторные изменения анализов, без кровотечений. Также поступили еще двое детей, по предварительной информации, они употребляли подсолнечное масло после термической обработки, у них нет сильных проявлений (отравления - ИФ), у них также лабораторные изменения в организме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что четверо взрослых и двое детей находятся в больницах с отравлением, предположительно, домашним подсолнечным маслом.

Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 11 - семеро взрослых и четверо детей.

Ситуацию с отравлением обсуждали на аппаратном совещании с губернатором, сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук в своем аккаунте в Твиттере.

"Ситуация находится на контроле. Прошу не приобретать масло, которое производится без этикеток. Масло, которое реализуется на ярмарках, сертифицировано. У нас вопросы к главе поселения Тереньгульского района, который не знал, что там производят масло", - процитировал Гончарук слова министра агрокомплекса региона Михаила Семенкина на совещании.

Как сообщалось, с начала августа в больницы Ульяновской области с отравлением неизвестным веществом поступили восемь человек. Основным симптомом у пациентов являлись кровотечения различной локализации.

3 августа одна женщина умерла, еще один мужчина скончался 16 августа.

По данным на 17 августа, в больницах оставались шесть человек, среди которых двое детей, эвакуация в федеральный центр им не требуется.

На настоящий момент известно, что все пациенты употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же изготовителя.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко сообщал журналистам, что лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей.

Кумарин - это органическое химическое соединение, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови.

По информации прокуратуры Ульяновской области, остатки масла, распространенные на территории региона, изъяты, по ним назначен ряд экспертиз. При этом устанавливается точное количество произведенной кустарной продукции.