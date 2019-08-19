МЧС предупреждает жителей Приморья о новой волне дождевых паводков 22 и 23 августа

19.08.19 11:47

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 августа. Interfax-Russia.ru - В Приморском крае 22 и 23 августа ожидаются сильные осадки, из-за которых может произойти резкий подъем уровня воды в местных реках, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"В связи с влиянием фронтальных разделов ночью и утром 22 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края и на северо-западе, днём 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные осадки с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее. Возможны грозы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, на реках Приморского края ожидается формирование новой волны дождевых паводков с резкими подъёмами уровня воды на 2 - 3,5 м, на реках центральных и восточных районов 1 - 2 м.

"В связи с полученным прогнозом возможны увеличение количества ДТП на трассах, подтопления и размывы дорожного полотна, подъем уровня воды на реках края, с подтоплением сельхозугодий, подворий частного сектора, хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности, а также аварии на ЛЭП и нарушения в работе системы ЖКХ", - отмечают в пресс-службе.

Сотрудники МЧС России по Приморскому краю рекомендуют местным жителям заранее переместиться в безопасные районы, планирующим свой отдых - временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию в период экстренного предупреждения.

Ранее сообщалось, что тайфун "Кроса" принес в Приморье сильные дожди. Размыты дороги, паводком отрезаны села, подтоплено более 400 домов и 1250 придомовых территорий. Эвакуировано почти 170 человек, 25 из них находятся в пунктах временного размещения. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях.