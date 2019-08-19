Трутнев предлагает для РФ норвежскую модель освоения шельфа

19.08.19 11:50

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагает для активизации развития нефтегазовых проектов на шельфе внедрить в России норвежскую шельфовую модель, сообщает газета "РБК со ссылкой на источники, знакомые с текстом письма Трутнева.

"Норвежская модель предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы. Благодаря этому на шельфе Норвегии работают многие международные компании, в том числе крупнейший в Европе нефтегазовый холдинг Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии (33% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и партнеров)", - говорится в материале.

"Если допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором, то Россия получит не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности - от судостроения до геологоразведки", - пишет издание.

В то же время Трутнев предлагает, чтобы госкомпании, уже владеющие лицензиями в Арктике ("Роснефть", "Газпром" и "Газпром нефть") заключили с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии в Роснедра.

Кроме того, Трутнев также предлагает построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 млрд руб., чтобы сдавать ее в аренду нефтегазовым компаниям, работающим в Арктике. В этом случае ее можно будет окупить за 11 лет.

Собеседники РБК отмечают, что Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку, поручив "рассмотреть" инициативу и доложить свои предложения. Источник в Минэнерго сказал газете, что ведомство пока не подготовило позицию по предложению Трутнева - она формируется. Другой источник, близкий к Минэнерго, отметил, что министерство не пойдет против интересов "Роснефти" и "Газпрома", а они выступят против либерализации доступа на шельф. Официальный представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Трутнев заявлял, что освоение шельфа РФ значительно отстает от других нефтяных стран, и пора создавать условия для выхода на российский шельф зарубежных и отечественных инвестиций. По его словам, ведомства готовят новую модель партнерства, в рамках которой может быть предусмотрено участие РФ в шельфовых проектах через уполномоченную государственную компанию, а также предлагаются варианты выделения иностранному или отечественному инвестору доли непосредственно в проекте. По словам Трутнева соответствующие изменения в закон "О недрах" могут быть предложены уже в 2019 году.

Согласно закону "О недрах", разрабатывать шельф РФ могут только "Роснефть" и "Газпром". Между тем, тема расширения доступа к шельфу других компаний поднимается регулярно.