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19.08.19 11:58
Голодающего в СИЗО экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна перевели в реанимацию
"Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой. По данным правозащитников, он был переведен в реанимацию СИЗО "Матросская тишина", - сообщила агентству Юлия Шестун в понедельник.
По ее словам, на прошлой неделе в больнице изолятора, где находится супруг, собрался консилиум врачей, в ходе которого обсуждалась его ситуация.
"Срок его третьей голодовки приближается к отметке в 70 дней, плюс он ограничил потребление жидкости, и его состояние оценивается как тяжелое", - отметила Юлия Шестун.
Как сообщалось, в конце июля в связи с ухудшением состояния здоровья Шестуна из-за отказа от пищи и жидкостей врачи больницы "Матросской тишины" вызвали для проведения консультации гражданских медицинских специалистов, по решению которых он был срочно доставлен в психиатрическую больницу N1 им. Алексеева ("Кащенко").
В "Кащенко" врачи не нашли оснований для госпитализации Шестуна, после чего его направили в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка", а оттуда вернули в "Матросскую тишину".
Шестун был задержан и арестован летом 2018 года.
Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признана администрация Серпуховского округа.
Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.
Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.
В настоящее время Шестун, расследование дела которого уже завершено, держит под стражей третью с начала года голодовку, среди требований экс-чиновника - прекращение его преследования и давления на семью, а также освобождение его из под-стражи.
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