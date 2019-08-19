Полпред: отопительный сезон в Сибири должен начаться в срок

19.08.19 12:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 августа. Interfax-Russia.ru - Подготовка к зиме в Сибири в текущем году не обходится без сложностей, заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на окружном совещании в понедельник в Новосибирске.

"В целом по округу подготовка к зиме ведется в соответствии с графиком, хотя некоторые вопросы вызывают сомнения", - сказал Меняйло.

В частности, в Иркутской области вызывает вопросы состояние коммунальных объектов в пострадавших от наводнения Тулуне, Нижнеудинске, а также ТЭЦ в Байкальске, который ранее было решено перевести на альтернативные источники теплоснабжения.

"Ремонтные работы на объектах тепло- и водоснабжения должны быть завершены в срок, важно не допустить срыва сроков начала отопительного сезона", - сказал полпред.

При этом, отметил он, иркутская "Облкоммунэнерго", обслуживающая более 390 тыс. потребителей, ежегодно сталкивается с проблемами с проведением ремонта, и при ликвидации последствий наводнения ремонт электросетевого хозяйства выполняли сторонние организации.

"Это говорит о том, что у "Облкоммунэнегро" не хватает сил и средств", - отметил Меняйло.

В Кемеровской области сохраняется проблема с ремонтами на ТЭЦ в городе Юрге, котельной в поселке Белогорск Тисульского района, 15 котельных в Мариинском районе.

"Сложная ситуация с подготовкой к зиме в Республике Хакасия. В прошлом году в Хакасии паспорта готовности получили только 46% муниципальных образований - самый низкий показатель в Сибирском федеральном округе. Кроме того, пока непонятно, как решена проблема с долгами (перед энергетиками - ИФ) и текущими платежами", - сказал полпред.

В частности, в Черногорске на котельных проводится только текущий ремонт, а эксплуатирующие организации к ремонту теплотрасс не приступали, подготовку сетей к зиме "по договоренности осуществляет ОАО "СГК".

"В регионах округа сохраняется проблема ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию. Это касается Алтайского края, Новосибирской области, Кемеровской области, Республики Хакасия", - сказал он.