Пострадавшие от паводка жители Приморья возвращаются в свои дома

19.08.19 12:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 августа. Interfax-Russia.ru - Вода уходит из подтопленных паводком районов Приморья, жители покидают пункты временного размещения и возвращаются в свои дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Из пункта временного размещения Октябрьского района вернулись в свое жилье 54 человека, в том числе 24 ребенка. Здесь остаются два человека. Из пункта временного размещения в Уссурийске вернулись в дома 18 человек и три ребенка. Сейчас здесь остаются 15 человек: восемь взрослых и пять детей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пункты временного размещения для помощи жителям Приморья, чьи дома пострадали от паводка, развернуты в Октябрьском районе и Уссурийском городском округе. В селе Покровка он открыт на базе Уссурийского агропромышленного предприятия, в Уссурийске - на базе Приморской сельскохозяйственной академии. Гражданам оказывается вся необходимая помощь.

Тайфун "Кроса" принес в Приморье сильные дожди, реки наполнились водой, подтопили дороги и села. 11 сел остаются отрезанными паводком. Подтоплены около 500 частных домов и около 1,5 тыс. подворий. Режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях.