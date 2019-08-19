Новый худрук театра Волкова Пускепалис настроен на успех коллектива

19.08.19 12:17

© РИА Новости. Олег Смыслов

19 августа. Interfax-Russia.ru - Коллективу Ярославского государственного академического театра драмы имени Волкова представили нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса, передал корреспондент "Интерфакса" из зала первого русского драматического театра.

"Кризис в коллективе театра произошел в период творческого тонуса, когда театр на подъёме. Такое недопустимо. Театр - дело веселое и ответственное. Два этих дела должны быть вместе. Мы работаем не индивидуально. Это коллектив, это атмосфера, это благожелательность. Мы - боевая единица, и при выходе на сцену артисты должны быть уверены в механиках, а механики в артистах и тогда мы достигнем успеха", - заявил Пускепалис, обращаясь к труппе.

Он подчеркнул, что принимает "наследие, которое нельзя растерять", поэтому настроен работать ответственно и с интересом.

"Я буду очень внимательно следить, а вы знаете, я умею внимательно следить!", - заявил он под аплодисменты собравшихся, напомнив, что уже работал в театре главным режиссером в 2009 - 2010 годах.

Он поблагодарил коллектив за готовность к совместной работе, особо подчеркнув, что коллектив должен быть единым организмом.