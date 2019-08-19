Транснефть: все острые последствия форс-мажора на "Дружбе" купированы

19.08.19 12:34

© РИА Новости. Александр Астафьев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Все необходимые технические мероприятия по локализации форс-мажора на магистральном нефтепроводе "Дружба" осуществлены, сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Глава компании отметил, что сделано это было в короткие сроки. "Мы подготовили "дорожную карту" с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь с белорусскими партнерами, в рамках которой был предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, для того чтобы минимизировать ущерб, который возник в связи с этим инцидентом. "Дорожная карта" в настоящее время полностью реализована. Все острые последствия купированы", - сказал он.

"Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации её качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала", - добавил Токарев.

"Мы с партнерами обсуждаем вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом. Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии. Мы в тесном контакте с Минэнерго и аппаратом Дмитрия Николаевича Козака в партнерстве с нашими коллегами этот вопрос сегодня решаем", - подчеркнул президент монополии.

Токарев также предложил передать "Транснефти" оперативный контроль над сторонними пунктами сдачи и приема нефти.

"Их сегодня полторы сотни. Они в большинстве своем принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам. Наши представители тоже аккредитованы при них, но мы не имеем возможности осуществлять операционный контроль и операционную деятельность этих пунктов полностью под нашим нормативным началом", - сообщил президента "Транснефти".

"Мы внесли предложение передать их в операционное управление "Транснефти". Не значит, что на баланс, хотя бы в оперативное управление. Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников", - пояснил он.

Медведев поинтересовался, что препятствует сейчас тому, чтобы это делать, существуют ли какие-то нормативные ограничения?

"Сегодня у нас таких прав нет. Я подготовил обращение на Ваше имя с просьбой дать поручение рассмотреть этот вопрос", - сказал Токарев.

"Транснефть" также предлагает осуществить единую сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти.

"Мы предлагаем осуществить единую сертификацию на федеральном уровне, чтобы были единые методики, единые принципы. Сегодня этого, к сожалению, нет", - сказал президент "Транснефти". "Такие поручения были со стороны правительства, и Владимир Владимирович Путин тоже такие задачи ставил перед нами", - уточнил Токарев.

"Это нужно сделать как можно быстрее, потому что, если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, различных подходах, это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее снова произошло. Потому что у нас много поставщиков нефти и много лабораторий таких, о которых Вы говорите", - заявил Медведев.

"Я думаю, что сделать это было бы абсолютно логично, имея в виду, кстати, и то, что ваши функции здесь особенные. Все-таки "Транснефть" у нас является, по сути, монопольной составляющей, и её деятельность подлежит регулированию, а стало быть, деятельность всех тех, кто к вам заходит в трубу", - продолжил глава правительства.

"Давайте подумаем, каким образом можно это быстрей подготовить и выпустить либо на уровне министерства энергетики и, соответственно, Росстандарта, Ростехнадзора, либо на уровне акта правительства, если это необходимо для того, чтобы все участники этого процесса получили свои права и обязанности по этому документу", - сказал он.

"Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны - и не только создают, они, по сути, принесли - и репутационные издержки, и убытки. Поэтому все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения", - подчеркнул Медведев.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".