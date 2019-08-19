Решение об эвакуации аварийно севшего на поле А321 "Уральских авиалиний" примут на этой неделе

19.08.19 12:51

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19 августа. Interfax-Russia.ru - Решение об эвакуации аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье Airbus-321 будет принято в ближайшие дни, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Решение (об эвакуации - ИФ) будет принято в течение двух дней", - сказал он.

Скуратов не уточнил, как будет транспортироваться самолет - по частям или полностью. Это решения, по его словам, пока не принято.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" попросили для эвакуации самолета оборудование у аэропорта "Шереметьево".

"Сейчас следственный комитет поставит точку, и мы его (самолет - ИФ) сразу вывезем. Мы уже попросили в "Шереметьево" оборудование, оно в России есть у только них", - говорил журналистам коммерческий директор компании Кирилл Скуратов.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.