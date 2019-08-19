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РЖД в сентябре запустят "Ласточку" на маршруте Минводы - Кисловодск

© РИА Новости. Евгений Биятов
19 августа. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в сентябре запустит скоростной поезд "Ласточка" на маршруте из Минеральных Вод в Кисловодск, сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"1 сентября будет запуск проекта экспресс поездов "Ласточка" на участке Минеральные Воды - Кисловодск", - сказал он.

"Время в пути будет 55 минут с 3 остановками, это очень существенно, потому что до этого поезда ходили 1 час 30 минут - 1 час 40 минут", - отметил топ-менеджер.

"Ласточки" между Минеральными Водами и Кисловодском будут курсировать с остановками в Пятигорске, Ессентуках и на станции Лермонтовская.

По словам Пегова, частота курсирования поездов на маршруте составит 4 пары в день, при этом количество "Ласточек" будет постепенно увеличиваться. "Самое главное, регион должен предусмотреть финансирование, у региона есть определенное время на тарифное регулирование на заказ, но если всем понравится, я думаю, регион к началу следующего летнего сезона закажет еще поезда", - добавил Пегов.

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