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19.08.19 12:53
РЖД в сентябре запустят "Ласточку" на маршруте Минводы - Кисловодск
"1 сентября будет запуск проекта экспресс поездов "Ласточка" на участке Минеральные Воды - Кисловодск", - сказал он.
"Время в пути будет 55 минут с 3 остановками, это очень существенно, потому что до этого поезда ходили 1 час 30 минут - 1 час 40 минут", - отметил топ-менеджер.
"Ласточки" между Минеральными Водами и Кисловодском будут курсировать с остановками в Пятигорске, Ессентуках и на станции Лермонтовская.
По словам Пегова, частота курсирования поездов на маршруте составит 4 пары в день, при этом количество "Ласточек" будет постепенно увеличиваться. "Самое главное, регион должен предусмотреть финансирование, у региона есть определенное время на тарифное регулирование на заказ, но если всем понравится, я думаю, регион к началу следующего летнего сезона закажет еще поезда", - добавил Пегов.
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