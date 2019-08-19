Пассажиры севшего на поле А321 "Уральских авиалиний" начали получать компенсации

19.08.19 12:57

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 августа. Interfax-Russia.ru - "Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам самолета, который 15 августа аварийно сел в Подмосковье после вылета из Жуковского.

"Выплаты начались, уже платят деньги пассажирам", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

Ранее сообщалось, что выплата компенсации будет произведена на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления. В счет возмещения вреда, в том числе морального, "Уральские авиалинии" предлагают денежную компенсацию в сумме 100 тыс. рублей.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.