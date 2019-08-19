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19.08.19 12:57
Пассажиры севшего на поле А321 "Уральских авиалиний" начали получать компенсации
"Выплаты начались, уже платят деньги пассажирам", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
Ранее сообщалось, что выплата компенсации будет произведена на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления. В счет возмещения вреда, в том числе морального, "Уральские авиалинии" предлагают денежную компенсацию в сумме 100 тыс. рублей.
Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области на кукурузном поле. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.
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