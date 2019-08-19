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19.08.19 13:01

Новая субмарина с "Калибрами" успешно совершила первое погружение

© РИА Новости. Александр Гальперин
19 августа. Interfax-Russia.ru - Первая подводная лодка проекта 636.3 - "Петропавловск-Камчатский" для Тихоокеанского флота (ТОФ) совершила успешное погружение в рамках заводских испытаний, сообщают "Адмиралтейские верфи".

"Подлодка уже совершила первое успешное погружение", - сказано в сообщении, размещённом в понедельник на сайте предприятия.

Отмечается, что "АО "Адмиралтейские верфи" планирует реализовать всю программу заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" за один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний".

Первая подводная лодка проекта 636.3 серии, которую "Адмиралтейские верфи" строят для ТОФ, вышла на испытания 16 августа.

"Испытания пройдут в полигонах Ленинградской военно-морской базы, затем в южных полигонах Балтийского флота. В подводном и надводном положениях проверяются все системы, включая энергетическую установку, навигационный комплекс, комплекс радиолокационной связи и системы обеспечения жизнедеятельности. Программа включает скоростные и маневренные испытания, а также погружения. После выполнения программы корабль вернется на завод для подготовки к государственным испытаниям, которые предшествуют передаче Военно-морскому флоту РФ", - сказано в сообщении.

Субмарина "Петропавловск-Камчатский" заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Одновременно с ней была заложена вторая подводная лодка серии, "Волхов", которая находится в высокой степени готовности.

АО "Адмиралтейские верфи" заключило контракт с Минобороны России на строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота в сентябре 2016 года. "По указанию Минобороны проектант, АО "ЦКБ "Рубин", внесло ряд усовершенствований в системы корабля с целью улучшения технических параметров и бытовых условий для экипажа", - сказано в сообщении.

В апреле замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что передача подлодки "Петропавловск-Камчатский" ВМФ запланирована на четвертый квартал 2019 года.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных подлодок в мире, за что на Западе получили название "Чёрная дыра". Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека, подводное водоизмещение - около 4 тыс. тонн.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием. Количество торпедных аппаратов - 6, суммарный боезапас, (ракет/торпед/мин) - 18.

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