Тепло и небольшие дожди ждут Петербург и Ленобласть на неделе

19.08.19 13:03

© РИА Новости.Александр Гальперин

19 августа. Interfax-Russia.ru - Теплая погода сохранится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на наступившей неделе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре, ночные температуры в городе составят плюс 10-13 градусов, дневные - плюс 19-22 градуса, в выходные потеплеет до плюс 23-25 градусов. В Ленинградской области по ночам ожидается плюс 7-12 градусов, днем - от плюс 18 до 23 градусов, в выходные - до плюс 25 градусов.

В городе и области в среду и в четверг синоптики прогнозируют кратковременные дожди.