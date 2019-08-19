Более 60 школьных автобусов получили муниципалитеты Липецкой области

19.08.19 13:08

© РИА Новости. Денис Абрамов

19 августа. Interfax-Russia.ru - Ключи от 62 новых школьных автобусов получили в понедельник представители муниципалитетов Липецкой области на церемонии в Липецке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил срок эксплуатации, либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников", - сказал собеседник агентства.

На закупку автобусов из областного бюджета было выделено 103,5 млн рублей, они будут перевозить более 2000 детей в 17 муниципальных образованиях. На всех автобусах установлены тахографы и аппаратура спутниковой навигации.

В новом учебном году более 10,5 тысячи школьников региона из населенных пунктов, в которых нет школ, будут перевозить 276 автобусов по 451 маршруту.