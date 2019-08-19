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19.08.19 13:22
Конкурс на строительство очистных сооружений в Севастополе за 6,7 млрд руб. вновь не состоялся из-за отсутствия заявок
"Электронный аукцион (. . .) признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки ", - отмечается в протоколе, размещенном в понедельник на сайте госзакупок.
Конкурс объявляли 1 августа. До этого электронный аукцион проводили в июле текущего года, конкурс также никого не заинтересовал.
Заказчиком объекта является государственное казенное учреждение (ГКУ) Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства".
Представитель ГКУ сообщил "Интерфаксу", что будет объявлен новый конкурс. "Будет либо запрос предложений, либо контракт будет заключен с единственным поставщиком через ФАС", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года власти Севастополя и АО "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) подписали контракт на строительство КОС "Южные" за 6,85 млрд рублей.
Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, однако, в феврале 2019 года стало известно, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке, у кредитной организации отозвали лицензию в 2018 году.
Предполагаемый срок сдачи КОС в Севастополе в итоге сдвинулся до 1 декабря 2022 года.
Канализационные очистные сооружения "Южные" рассчитаны на 135,5 тыс. кубометров воды в сутки.
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