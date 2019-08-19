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19.08.19 13:26
Свердловский оператор через суд заставит должников заплатить более 210 млн руб. за вывоз мусора
В сообщении регионального оператора говорится, что с сентября компания планирует начать масштабную работу по взаимодействию с неплательщиками. В настоящее время готовятся заявления к физическим лицам на сумму более 100 млн рублей и юридическим - на сумму более 60 млн рублей.
"По всем должникам претензионно-исковая работа будет вестись вплоть до полного погашения задолженности", - говорится в сообщении.
На 1 августа 2019 года региональный оператор подал суд заявления на общую сумму более 51,5 млн рублей
Таким образом компания намерена взыскать с неплательщиков более 211,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.
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