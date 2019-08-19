Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получат компенсации

19.08.19 13:29

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Перми выплатят денежные компенсации пассажирам, пострадавшим в результате дорожной аварии с участием автобуса, сообщил журналистам начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин в понедельник.

"Администрацией Перми принято решение оказать дополнительную помощь пострадавшим (помимо страховых выплат - ИФ). Семье погибшей пассажирки будет выплачено 500 тыс. рублей, пассажирам, получившим тяжелые травмы, - 300 тыс. рублей, и средней тяжести - 150 тыс. рублей", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, перевозчик окажет помощь в организации похорон погибшего пассажира.

Путин отметил, что гражданская ответственность перевозчика застрахована в страховой компании ВСК.

"По федеральному законодательству, предусмотрена компенсация в случае смерти пассажира - 2 миллиона рублей, в случае причинения вреда здоровью - до 2 миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести, и случае причинения время имуществу пассажира - до 23 тысяч рублей", - пояснил он.

Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение здания в Перми вечером 17 августа. По последним данным, госпитализированы 34 человека. Один пассажир скончался на месте ДТП.

По предварительной информации, дорожную аварию могла спровоцировать техническая неисправность автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением. В момент столкновения в автобусе находилось 55 пассажиров.

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

По данному факту возбуждено два уголовных дела: полиция расследует инцидент по ч. 3 ст.264 УК РФ нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а региональное управление СКР - по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, в момент ДТП он был трезв.