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19.08.19 13:34
Ростовская АЭС при плановом ремонте энергоблока N4 проверит корпус реактора
В настоящее время произошла плановая выгрузка тепловыделяющих сборок (ТВС) из активной зоны реактора в бассейн выдержки.
По словам заместителя главного инженера по ремонту АЭС Ивана Малахова, которые приводятся в сообщении, именно в ходе капремонта происходит выгрузка топлива для того, чтобы проконтролировать состояние металла корпуса реактора.
"ТВС из активной зоны выгружаются в бассейн выдержки, а после контроля металла, производимого современным оборудованием, снова загружаются в реактор. Это весьма продолжительная и трудоемкая технологическая операция, поэтому ее проведение осуществляется в капремонт", - пояснил Малахов.
Кроме того, на энергоблоке проводится капремонт парогенераторов и главных циркуляционных насосов N1 и N2, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя. Ведется ремонт трех систем безопасности.
Средним ремонтом охвачены турбогенератор и основное оборудование турбинного цеха.
Первостепенное внимание в ремонте уделяется культуре безопасности персонала станции и персонала подрядных ремонтных предприятий, ведется контроль за безопасностью проводимых работ.
Как сообщалось, плановая продолжительность ремонта энергоблока N4 - 45 суток.
Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, N2 - в 2010 году, N3 - в 2015 году, N4 - в сентябре 2018 года.
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