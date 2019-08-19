Ростовская АЭС при плановом ремонте энергоблока N4 проверит корпус реактора

19.08.19 13:34

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

19 августа. Interfax-Russia.ru - Ростовская АЭС в ходе планового ремонта энергоблока N4, начатого 5 августа, проверит состояние корпуса реактора, сообщило управление информации и общественных связей атомной станции.

В настоящее время произошла плановая выгрузка тепловыделяющих сборок (ТВС) из активной зоны реактора в бассейн выдержки.

По словам заместителя главного инженера по ремонту АЭС Ивана Малахова, которые приводятся в сообщении, именно в ходе капремонта происходит выгрузка топлива для того, чтобы проконтролировать состояние металла корпуса реактора.

"ТВС из активной зоны выгружаются в бассейн выдержки, а после контроля металла, производимого современным оборудованием, снова загружаются в реактор. Это весьма продолжительная и трудоемкая технологическая операция, поэтому ее проведение осуществляется в капремонт", - пояснил Малахов.

Кроме того, на энергоблоке проводится капремонт парогенераторов и главных циркуляционных насосов N1 и N2, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя. Ведется ремонт трех систем безопасности.

Средним ремонтом охвачены турбогенератор и основное оборудование турбинного цеха.

Первостепенное внимание в ремонте уделяется культуре безопасности персонала станции и персонала подрядных ремонтных предприятий, ведется контроль за безопасностью проводимых работ.

Как сообщалось, плановая продолжительность ремонта энергоблока N4 - 45 суток.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, N2 - в 2010 году, N3 - в 2015 году, N4 - в сентябре 2018 года.