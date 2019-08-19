Лучшие бейсджамперы мира совершили прыжки со стометровой башни в Ингушетии

19.08.19 13:38

© РИА Новости. Нина Зотина

19 августа. Interfax-Russia.ru - Международный фестиваль по бейсджампингу "Легенды гор - 2019" в Ингушетии завершился зрелищными показательными прыжками с самой высокой на Северном Кавказе стометровой башни в Магасе, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

" С самой высокой смотровой башни на Северном Кавказе совершили прыжки 10 спортсменов из Италии, Бразилии и России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до этого экстремалы совершили прыжки с горы Цей-Лоам, самой высокой точкой для прыжков (более 3 тыс. м.), а также со Столовой горы (Маьт-Лоам) и с горы Ний.

Международный фестиваль по бейсджампингу "Легенды гор - 2019" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Вореводина проходил в Джейрахском районе Ингушетии 12-18 августа. В нем приняли участие 30 спортсменов из разных стран.

Ранее сообщалось, что при выполнении прыжка с парашютом со Столовой горы получил травмы 34-летний спортсмен из Италии. Иностранец с ушибами и переломами госпитализирован.

По предварительной информации республиканского МВД, экстремал нарушил правила пользования парашютом, не раскрыв его своевременно.