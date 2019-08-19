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19.08.19 13:38
Лучшие бейсджамперы мира совершили прыжки со стометровой башни в Ингушетии
" С самой высокой смотровой башни на Северном Кавказе совершили прыжки 10 спортсменов из Италии, Бразилии и России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до этого экстремалы совершили прыжки с горы Цей-Лоам, самой высокой точкой для прыжков (более 3 тыс. м.), а также со Столовой горы (Маьт-Лоам) и с горы Ний.
Международный фестиваль по бейсджампингу "Легенды гор - 2019" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Вореводина проходил в Джейрахском районе Ингушетии 12-18 августа. В нем приняли участие 30 спортсменов из разных стран.
Ранее сообщалось, что при выполнении прыжка с парашютом со Столовой горы получил травмы 34-летний спортсмен из Италии. Иностранец с ушибами и переломами госпитализирован.
По предварительной информации республиканского МВД, экстремал нарушил правила пользования парашютом, не раскрыв его своевременно.
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