В Госдуме назвали случаи иностранного вмешательства во внутренние дела РФ

19.08.19 14:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 августа. Interfax-Russia.ru - Первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев назвал случаи иностранного вмешательства во внутренние дела России.

"Что касается вмешательства во внутренние дела РФ, то эта ситуация более чем очевидна. Некоторые факты уже представлены нашим министерством иностранных дел - размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам - "Голосу Америки", немецком государственном канале "Дойче велле" - к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России",- сказал Исаев журналистам.

Он предложил подумать о том, что было бы если бы RT или "Спутник" выступили бы с призывами "Берлин выходи", или "Париж выходи".

Факты вмешательства во внутренние дела России нам известны достаточно давно, "они практически не скрываются - тренировочные лагеря в Прибалтике, регулярный инструктаж представителей так называемой несистемной оппозиции в США, ежегодные съезды, финансируемые из-за рубежа, несистемной оппозиции в Вильнюсе, эти факты более чем известны", отметил он.

В понедельник на внеочередном заседании Совета Думы создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия создана по предложению всех политических фракций.

Возглавил комиссию председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщил "Интерфаксу" участник Совета Думы.

Ранее в пресс-службе Думы сообщили журналистам, что Пискарев подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам по итогам заседания Совета, что всего в комиссию вошли 12 человек.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников добавил, что у руководителя комиссии Пискарева будут четыре заместителя от - по одному от каждой фракции. Это Юрий Синельщиков (КПРФ), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Вадим Деньгин (ЛДПР), Андрей Альшевских ("Единая Россия").

"Комиссия начнет работу уже на этой неделе", - сказал также Мельников.