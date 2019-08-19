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19.08.19 14:46
В Госдуме назвали случаи иностранного вмешательства во внутренние дела РФ
"Что касается вмешательства во внутренние дела РФ, то эта ситуация более чем очевидна. Некоторые факты уже представлены нашим министерством иностранных дел - размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам - "Голосу Америки", немецком государственном канале "Дойче велле" - к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России",- сказал Исаев журналистам.
Он предложил подумать о том, что было бы если бы RT или "Спутник" выступили бы с призывами "Берлин выходи", или "Париж выходи".
Факты вмешательства во внутренние дела России нам известны достаточно давно, "они практически не скрываются - тренировочные лагеря в Прибалтике, регулярный инструктаж представителей так называемой несистемной оппозиции в США, ежегодные съезды, финансируемые из-за рубежа, несистемной оппозиции в Вильнюсе, эти факты более чем известны", отметил он.
В понедельник на внеочередном заседании Совета Думы создана комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.
Комиссия создана по предложению всех политических фракций.
Возглавил комиссию председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщил "Интерфаксу" участник Совета Думы.
Ранее в пресс-службе Думы сообщили журналистам, что Пискарев подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.
В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам по итогам заседания Совета, что всего в комиссию вошли 12 человек.
Первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников добавил, что у руководителя комиссии Пискарева будут четыре заместителя от - по одному от каждой фракции. Это Юрий Синельщиков (КПРФ), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Вадим Деньгин (ЛДПР), Андрей Альшевских ("Единая Россия").
"Комиссия начнет работу уже на этой неделе", - сказал также Мельников.
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