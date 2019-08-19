Мать покалеченной в Ингушетии девочки считает, что тетка избила ее в отместку брату

19.08.19 13:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 августа. Interfax-Russia.ru - Родная мать семилетней девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть руки после травм от пыток, связывает нанесение ей увечий родной теткой с местью.

"В ходе ссоры из-за неподобающего вида на похоронах мой муж избил свою сестру Макку (Ганиеву - ИФ). Можно предположить, чтобы отмстить брату за это, она жестоко избила его дочь", - заявила агентству "Интерфакс-Юг" мать ребенка Лидия Ажигова.

По ее словам, инцидент произошел в присутствии ребенка. Кроме того, Ажигова подтвердила, что хочет вернуть девочку в свою семью и воспитывать ее.

Ранее сообщалось, что девочку 4 июля доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа из-за некроза тканей ей ампутировали часть правой руки.

По подозрению в причинении вреда здоровью девочки арестована сестра ее отца Макка Ганиева. Ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке.

Сенатор от Ингушетии Белан Хамчитев заявил о намерении оказать помощь девочке в протезировании руки.

В свою очередь врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что в ближайшее время будут урегулированы все вопросы для передачи девочки в заботливую и любящую семью.

Ранее мать девочки сообщила уполномоченному по правам ребенка Зареме Чахкиевой, являющейся ее временным опекунов, что хочет забрать дочь.