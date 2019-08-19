В рамках комиссии: свалки около Жуковского проверят после ЧП с A321
  
Помощь или бойкот: Россия грозит запретом экспорта леса в Китай
   
Вслед за ДРСМД: США задумались о прекращении договора СНВ после взрыва под Архангельском
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
19.08.19 14:04

Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки храмом

© РИА Новости. Александр Гальперин
19 августа. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в городской парламент законопроект, защищающий парк Малиновка от застройки.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора в понедельник, законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" предусматривает увеличение площади парка Малиновка.

"Законопроект обеспечит защиту территории парка от застройки", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в настоящее время показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе является недостаточным. Принятие законопроекта позволит увеличить этот показатель до 8,32 квадратных метров на человека.

Ранее пресс-служба сообщила, что в субботу Беглов обсудил с жителями Красногвардейского района, где расположен парк, дальнейшего развития Малиновки. Тогда он пообещал законодательно защитить парк от застройки и сообщил, провел переговоры с отцом Петром Мухиным о подборе для строительства храма участка, который устроит всех жителей района.

Как сообщалось, в 2015 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект поправок к Генплану северной столицы, в том числе поддержав две поправки парламентария Виталия Милонова, одна из которых касалась строительства православного храмового комплекса в парке Малиновка. В 2017 году парламентарии приняли поправки в Генплан, переводящие часть парка Малиновка в зону деловой застройки. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров подчеркнул, что речь идёт о возведении храма.

Предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и его команда выступали против застройки парка. Градоначальник предлагал депутатам включить часть парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования, чтобы защитить от застройки.

В декабре 2018 года бывший вице-губернатор Игорь Албин, участвуя в обсуждении поправок к Генплану Санкт-Петербурга, вновь подчеркнул, что власти города не планируют никакого строительства в парке Малиновка. Депутат Борис Вишневский тогда предложил перевести участок в центре парка в зону зелёных насаждений, чтобы защитить его от застройки. Инициатива не нашла достаточной поддержки: предложение поддержали 11 депутатов. Спикер Заксобрания тогда вновь заявил, что в парке будет построен храм.

Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе в 49-м квартале Ржевка-Пороховые. Центральными объектами в парке являются пруды, также в парке расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.08.19 14:14
Шесть тысяч человек пробежали полумарафон "Лужники"
.
  19.08.19 12:48
Госдума вернётся к вопросу о "фейках" в топе "Яндекса" в октябре
.
  19.08.19 11:18
Жара до 30 градусов ждет москвичей в среду
.
  19.08.19 10:58
Суд вернул в полицию дело девушки, которую ударили в живот на акции в Москве
.
  19.08.19 10:06
В строительство жилья в Новой Москве вложат почти 3 трлн рублей к 2035 году
.
  19.08.19 09:06
МЭР против идеи ужесточения для банков системы отчислений повышенных взносов в ССВ
.
  18.08.19 12:58
Автобус с туристами из КНР врезался в столб в Москве, пострадали около 30 человек
.
  16.08.19 18:13
Иски на 13 млн рублей поданы к организаторам акции 27 июля в Москве
.
  16.08.19 17:07
Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября
.
  16.08.19 16:24
Навигация на "Канале имени Москвы" возобновилась после январской аварии над Тушинским тоннелем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket