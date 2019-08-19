|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.08.19 14:04
Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки храмом
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора в понедельник, законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" предусматривает увеличение площади парка Малиновка.
"Законопроект обеспечит защиту территории парка от застройки", - говорится в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, в настоящее время показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе является недостаточным. Принятие законопроекта позволит увеличить этот показатель до 8,32 квадратных метров на человека.
Ранее пресс-служба сообщила, что в субботу Беглов обсудил с жителями Красногвардейского района, где расположен парк, дальнейшего развития Малиновки. Тогда он пообещал законодательно защитить парк от застройки и сообщил, провел переговоры с отцом Петром Мухиным о подборе для строительства храма участка, который устроит всех жителей района.
Как сообщалось, в 2015 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект поправок к Генплану северной столицы, в том числе поддержав две поправки парламентария Виталия Милонова, одна из которых касалась строительства православного храмового комплекса в парке Малиновка. В 2017 году парламентарии приняли поправки в Генплан, переводящие часть парка Малиновка в зону деловой застройки. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров подчеркнул, что речь идёт о возведении храма.
Предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и его команда выступали против застройки парка. Градоначальник предлагал депутатам включить часть парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования, чтобы защитить от застройки.
В декабре 2018 года бывший вице-губернатор Игорь Албин, участвуя в обсуждении поправок к Генплану Санкт-Петербурга, вновь подчеркнул, что власти города не планируют никакого строительства в парке Малиновка. Депутат Борис Вишневский тогда предложил перевести участок в центре парка в зону зелёных насаждений, чтобы защитить его от застройки. Инициатива не нашла достаточной поддержки: предложение поддержали 11 депутатов. Спикер Заксобрания тогда вновь заявил, что в парке будет построен храм.
Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе в 49-м квартале Ржевка-Пороховые. Центральными объектами в парке являются пруды, также в парке расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket