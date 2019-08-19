Беглов пообещал защитить парк Малиновка от застройки храмом

19.08.19 14:04

© РИА Новости. Александр Гальперин

19 августа. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в городской парламент законопроект, защищающий парк Малиновка от застройки.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора в понедельник, законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" предусматривает увеличение площади парка Малиновка.

"Законопроект обеспечит защиту территории парка от застройки", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в настоящее время показатель обеспеченности территориями зеленых насаждений общего пользования в Красногвардейском районе является недостаточным. Принятие законопроекта позволит увеличить этот показатель до 8,32 квадратных метров на человека.

Ранее пресс-служба сообщила, что в субботу Беглов обсудил с жителями Красногвардейского района, где расположен парк, дальнейшего развития Малиновки. Тогда он пообещал законодательно защитить парк от застройки и сообщил, провел переговоры с отцом Петром Мухиным о подборе для строительства храма участка, который устроит всех жителей района.

Как сообщалось, в 2015 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект поправок к Генплану северной столицы, в том числе поддержав две поправки парламентария Виталия Милонова, одна из которых касалась строительства православного храмового комплекса в парке Малиновка. В 2017 году парламентарии приняли поправки в Генплан, переводящие часть парка Малиновка в зону деловой застройки. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров подчеркнул, что речь идёт о возведении храма.

Предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и его команда выступали против застройки парка. Градоначальник предлагал депутатам включить часть парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования, чтобы защитить от застройки.

В декабре 2018 года бывший вице-губернатор Игорь Албин, участвуя в обсуждении поправок к Генплану Санкт-Петербурга, вновь подчеркнул, что власти города не планируют никакого строительства в парке Малиновка. Депутат Борис Вишневский тогда предложил перевести участок в центре парка в зону зелёных насаждений, чтобы защитить его от застройки. Инициатива не нашла достаточной поддержки: предложение поддержали 11 депутатов. Спикер Заксобрания тогда вновь заявил, что в парке будет построен храм.

Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе в 49-м квартале Ржевка-Пороховые. Центральными объектами в парке являются пруды, также в парке расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней.