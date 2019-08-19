Шесть тысяч человек пробежали полумарафон "Лужники"

19.08.19 14:14

© РИА Новости. Владимир Сергеев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Шесть тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники", который прошел в столице 18 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В полумарафоне "Лужники", который прошел в воскресенье, 18 августа, приняли участие шесть тысяч человек. Они преодолели дистанцию длиной 21,1 км. Маршрут проходил по центральным набережным Москвы-реки. Бегунам открылись виды на собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Московский Кремль", - говорится в сообщении.

Победителем марафона стал Денис Валитов, который пробежал дистанцию за один час шесть минут. Среди девушек первое место заняла Ольга Спирина, результат которой составил один час 20 минут.

"По традиции вместе с бегунами в полумарафоне приняли участие спортсмены на хэндбайках и гоночных колясках. Заезд прошел по маршруту основного старта", - отмечают организаторы.

Медали, которые все участники получили на финише, в этом году посвятили открытию Олимпийских игр 1980 года.