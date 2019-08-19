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Новое оборудование для лучевой терапии ввели в Волгоградском областном онкоцентре

© РИА Новости. Александр Кряжев
19 августа. Interfax-Russia.ru - Уникальное для Южного федерального округа оборудование для лучевой терапии введено в эксплуатацию в Волгоградском областном онкодиспансере, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В рамках работы по модернизации и развитию онкологической службы региона в лучевом блоке онкодиспансера ввели в работу два современных линейных ускорителя и систему планирования лучевой диагностики", - отметили в пресс-службе.

Линейные ускорители электронов, для которых построены два специальных каньона, позволяют проводить максимально прицельную лучевую терапию злокачественных новообразований любого органа.

В понедельник ход работ по модернизации онкодиспансера проинспектировал глава региона Андрей Бочаров.

"Модернизация онкоцентра включает масштабную замену оборудования: ввод таких объектов - серьезный шаг вперед. Новое лучевое оборудование - самое лучшее в мире. Мы получили возможность проводить высококачественное лечение: уничтожить прицельно больные клетки, не затрагивая здоровые ткани. С каждым пациентом работает целая команда высокопрофессиональных специалистов. Работа очень точная, ювелирная, выверенная", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Планируется, что на территории больницы будут построены еще четыре каньона для размещения дополнительного оборудования для лучевой терапии, центра позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов.

Бочаров в ходе поездки в онкоцентр также провел совещание с экспертами отрасли и главными врачами медучреждений региона. Особое внимание было уделено решению проблем, которые поднимают сами жители.

"Мы активно работаем с федеральным центром, вносим свои предложения, и наши предложения учитывают. Однако в ходе встреч с жителями поднимается очень много вопросов по оказанию медпомощи, отношению врачей, среднего и младшего медперсонала к своей работе, к пациентам. Зачастую это вопросы чисто организационные - отсутствие врача той или иной специальности, фельдшера", - отметил губернатор.

"Это не должно сказываться на объеме и качестве оказываемых медицинских услуг. Разберитесь и организуйте нормально работу. И не отправляйте людей поголовно на платные услуги, если их можно оказывать бесплатно", - подчеркнул он.

Развитие Волгоградского областного онкологического диспансера ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и приоритетных региональных проектов. В онкоцентре уже выполнен ремонт отделений радиотерапии и ультразвуковой диагностики. В настоящее время ведется обновления отделения реанимации. Кроме того, на территории больницы возводится лечебно-диагностический корпус с поликлиникой на 700 посещений в смену - "коробки" двух секций здания будут готовы до конца года. С начала года в онкоцентр уже поступило 118 единиц современного оборудования.

Онкоцентр - одно из звеньев формирующейся онкослужбы в Волгоградской области. В 2021 году на территории региона будут работать 14 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Ранее сообщалось, что первый в России ЦОАП открылся при Волгоградской областной больнице № 1, еще четыре начнут прием пациентов в начале 2020 года в Михайловке, Камышине, Волжском и Волгограде. Каждый оснастят передовым оборудованием.

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