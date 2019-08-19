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19.08.19 14:34
Центры амбулаторной онкопомощи появятся при поликлиниках Омской области
Всего, по данным ведомства, на борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта в Омской области будет направлено 472 млн рублей. Планируется, что к 2025 году смертность от новообразований среди жителей региона снизится на 7%.
"Первый центр открылся в этом году при многопрофильной больнице - Городской клинической больницы №1 имени Кабанова. Сейчас закупается необходимое оборудование за счет средств областного бюджета. Федеральное софинансирование не подразумевается", - сказал Рябиков.
Пациенты Кировского округа и близлежащих населенных пунктов Омского района при подозрении на онкологическую патологию будут направляться в ГКБ №1 им. Кабанова. В медучреждении имеется собственная материально-техническая база, которая будет дооснащена на региональные средства. Таким образом, пациентам, требующим первичного этапа помощи, не придется ездить на обследование и диагностику в областной онкодиспансер на улице Завертяева, который на данный момент переполнен. Лечение по легким схемам они смогут получать в таких центрах.
Рябиков уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что всего намечено создание четырех центров.
"Они будут создаваться при многопрофильных медицинских учреждениях, где есть необходимая база. В следующем году планируется открытие центра на базе больницы скорой медицинской помощи №2 (БСМП-2), затем - в Тарской ЦРБ и в Медико-санитарной части №7", - сказал глава департамента, отметив, что стоимость одного центра обойдется областному бюджету в 168 млн рублей.
При этом он подчеркнул, что если центры покажут хорошие результаты, повысят выявляемость онкологии и снизят смертность, будет рассматриваться вопрос об увеличении их количества.
Кроме того, как озвучил на брифинге заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских, 5 августа заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства лечебного корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену по улице Завертяева на территории действующего онкодиспансера. Строительство с привлечением федерального финансирования должно начаться не ранее 2021 года.
Ранее сообщалось, что строительство и оснащение нового корпуса онкодиспансера обойдется в 2,2 млрд рублей. Он объединит территориально разрозненную онкологическую службу региона в единый производственный процесс. Появится возможность использования единой системы лучевой терапии, в которую объединены два линейных ускорителя, система планирования, система мониторинга безопасности проведения радиологических процедур.
Кш юи
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