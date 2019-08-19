Центры амбулаторной онкопомощи появятся при поликлиниках Омской области

19.08.19 14:34

© РИА Новости. Павел Львов

19 августа. Interfax-Russia.ru - Омская область планирует создать сеть центров оказания амбулаторной помощи пациентам с онкопатологией на базах многопрофильных медицинских учреждений региона для разгрузки клинического онкологического диспансера, сообщил на брифинге руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Минздрава региона Дмитрий Рябиков.

Всего, по данным ведомства, на борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта в Омской области будет направлено 472 млн рублей. Планируется, что к 2025 году смертность от новообразований среди жителей региона снизится на 7%.

"Первый центр открылся в этом году при многопрофильной больнице - Городской клинической больницы №1 имени Кабанова. Сейчас закупается необходимое оборудование за счет средств областного бюджета. Федеральное софинансирование не подразумевается", - сказал Рябиков.

Пациенты Кировского округа и близлежащих населенных пунктов Омского района при подозрении на онкологическую патологию будут направляться в ГКБ №1 им. Кабанова. В медучреждении имеется собственная материально-техническая база, которая будет дооснащена на региональные средства. Таким образом, пациентам, требующим первичного этапа помощи, не придется ездить на обследование и диагностику в областной онкодиспансер на улице Завертяева, который на данный момент переполнен. Лечение по легким схемам они смогут получать в таких центрах.

Рябиков уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь", что всего намечено создание четырех центров.

"Они будут создаваться при многопрофильных медицинских учреждениях, где есть необходимая база. В следующем году планируется открытие центра на базе больницы скорой медицинской помощи №2 (БСМП-2), затем - в Тарской ЦРБ и в Медико-санитарной части №7", - сказал глава департамента, отметив, что стоимость одного центра обойдется областному бюджету в 168 млн рублей.

При этом он подчеркнул, что если центры покажут хорошие результаты, повысят выявляемость онкологии и снизят смертность, будет рассматриваться вопрос об увеличении их количества.

Кроме того, как озвучил на брифинге заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских, 5 августа заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства лечебного корпуса на 120 коек с поликлиникой на 900 посещений в смену по улице Завертяева на территории действующего онкодиспансера. Строительство с привлечением федерального финансирования должно начаться не ранее 2021 года.

Ранее сообщалось, что строительство и оснащение нового корпуса онкодиспансера обойдется в 2,2 млрд рублей. Он объединит территориально разрозненную онкологическую службу региона в единый производственный процесс. Появится возможность использования единой системы лучевой терапии, в которую объединены два линейных ускорителя, система планирования, система мониторинга безопасности проведения радиологических процедур.

Кш юи