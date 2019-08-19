Пчелы перестали гибнуть в Удмуртии после прекращения обработки рапса пестицидами

19.08.19 14:58

© РИА Новости. Томас Тхайцук

19 августа. Interfax-Russia.ru - Массовая гибель пчел в Удмуртии прекратилась в связи с завершением цветения рапса и обработки его пестицидами, сообщила главный научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Лидия Колбина.

"Не гибель, а точнее, отравление пчел пестицидами остановилось, потому что рапс перестали обрабатывать, к тому же он уже отцвел и завязались семена. А пчелы прилетают на растения, когда цветы цветут", - сказала Колбина журналистам в понедельник.

"Остановилось - пока, до следующего года, наверное", - подчеркнула она.

По ее словам, в некоторых хозяйствах обработка рапса не так давно еще продолжалась из-за вредителя, который уничтожает семена растения, но для пчел это уже не представляет опасности, так как они не посещают отцветший рапс.

Колбина отметила, что, хотя последние годы из-за погодных условий тоже были тяжелыми для пчеловодов, с такой массовой гибелью пчел в Удмуртии они столкнулись впервые за долгое время. "В таком количестве не гибнут пчелы каждый год. Не было еще такого", - сказала эксперт.

Она добавила, что у нее нет точных данных, сколько погибло пчелосемей, так как в Удмуртии более 90% пасек принадлежат личным подсобным хозяйствам, а структура, которая курировала бы пчеловодство, в республике отсутствует. Но, по ее оценкам, основанным на личном общении с пчеловодами, счет погибших пчелиных семей идет на сотни, а ослабленных до критического уровня - на тысячи.

"Еще в начале июля, когда мы в первый раз собирались на совещание из-за массовой гибели пчел, только в одном районе - Малопургинском - было около тысячи погибших пчелосемей. В середине июля еще в одном районе - Вавожском - их погибло не менее 700. Всего же массовая гибель затронула около десяти районов", - уточнила Колбина.

По ее информации, несмотря на то, что пчеловоды понесли большие убытки, они, за редким исключением, исходя из покупательского спроса, не повышают цены на мед.

"Проблема не в цене меда, а в его качестве. Сейчас уже начались ярмарки меда - непонятно, откуда этот мед привозят и какого он качества. Если обработали рапс пестицидами и пчелы собрали мед, то там уже шансов, что мед будет качественный, конечно, никаких нет. Скорее всего, мед будет с остатками ядовитых веществ, входящих в пестициды ", - сообщила Колбина.

"Самое страшное, что сейчас появилось очень много пестицидов, которые непонятно где покупают. Они могут быть фальсифицированными - есть мнение, что это фальсификаты из Китая, которые закупаются нелегально и стоят в разы дешевле. Поэтому погибают не только пчелы, но и другие насекомые-опылители, даже поступают сигналы о том, что птицы гибнут", - добавила научный сотрудник.

По ее мнению, для того чтобы эта ситуация не повторилась, необходим более тщательный контроль взаимодействия пчеловодов с сельхозтоваропроизводителями.

"Есть определенные рекомендации, есть законы - за 2 недели, в крайнем случае за три дня пчеловодов должны оповестить, что будут поля обрабатываться пестицидами. У нас этого не было. Нарушения технологии обработки полей: должно быть в ночное время - делали в дневное время. Нарушения в дозировках", - сказала эксперт.

По ее словам, необходимы более серьезные штрафные санкции для нарушивших эти правила сельхозтоваропроизводителей, а также контроль за пестицидами.

Колбина также подчеркнула, что ущерб пчеловодам должны возмещать сельхозтоваропроизводители, по вине которых погибли пчелы.

"Сейчас министерство сельского хозяйства пытается часть ущерба возместить тем пчеловодам, которые имеют весь пакет документов в доказательство, что пчелы погибли от пестицидов. У меня сразу возникает вопрос: почему должно платить министерство сельского хозяйства, если есть конкретный человек - фермер, агроном, директор хозяйства, которые обрабатывают эти поля? Они должны оплатить ущерб пчеловодам", - подчеркнула она.

С начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.